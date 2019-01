Recette: Lentilles-saucisse express

Verser les lentilles dans une passoire (fine) et les rincer sous un jet d'eau froide.

Peler les carottes et les tailler en fines rondelles. Emincer l'oignon.

Dans une cocotte, verser l'huile et y faire revenir l'oignon et les rondelles de carotte. Ajouter les lentilles et couvrir d'eau (3 à 4 fois le volume des lentilles, il est souvent indiqué sur le paquet "5 fois le volume des lentilles" mais cela se révèle excessif si l'on préfère les lentilles légèrement al dente).