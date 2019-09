Recette: Le civet de moules du chef Pierre Augé

Lavez et ouvrez les moules dans une grande marmite à feu vif et gardez le jus.

Mélangez la chair à saucisse, le pain trempé, le persil et l'ail dans un saladier.

Farcissez chaque moule avec la préparation et refermez pour que la farce soit bien prise à l'intérieur.

Coupez la carotte et le demi-oignon en brunoise. Dans une cocotte (qui va au four), faites-les revenir 1 min avec 15 g d'huile d'olive sur un feu vif. Déglacez avec 100 g de vin rouge et faites réduire à sec à feu doux.