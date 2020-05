Recette : la tarte aux fraises

Etalez la pâte sablée au rouleau et former un cercle de 32 cm de diamètre environ. Déposez-la sur une plaque de cuisson et enfournez à 160 ° pendant 18 minutes. Une fois cuite, laissez refroidir la pâte et garnissez-la de crémeux au citron vert à l'aide d'une poche à douille en évitant d'en mettre sur les bords extérieurs.