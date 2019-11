Recette : Iles flottantes chocolat au lait et fruit de la passion

Versez les 2/3 du lait bouillant sur les jaunes en fouettant puis reversez le mélange dans la casserole. Mélangez sur le feu jusqu’à ce que la préparation atteigne 83°C ou nappe la cuillère (c’est quasiment instantané) et versez sans attendre sur le chocolat haché. Mélangez vigoureusement jusqu’à obtenir une crème bien lisse.

Coupez 4 fruits de la passion en deux, récupérez la pulpe et passez-la dans une passoire en l’écrasant avec le dos d’une cuillère pour récupérer le jus. Jetez les pépins, mélangez le jus avec la crème au chocolat, couvrez et placez au réfrigérateur.

Préchauffez le four à 120°C. Fouettez les blancs en neige. Quand ils commencent à mousser, ajoutez 25 g de sucre et continuez de fouetter jusqu’à avoir une texture ferme.

Versez les blancs en neige sur une plaque à four recouverte de papier cuisson, et à l’aide d’une spatule, donnez-leur une forme de rectangle. Enfournez pour 20 minutes. Laissez refroidir, décollez du papier et coupez le rectangle en parts triangulaires. Servez avec la crème au chocolat au lait.