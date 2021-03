Recette : houmous de brocoli

Lavez, séchez et zestez entièrement le citron puis pressez-le.

Lavez le brocoli puis détaillez-le en bouquets. Plongez-le dans une eau bouillante salée environ 5 min. Faites refroidir à l'eau froide puis égouttez. Mixez le brocoli avec l'ail, le tahin, le jus du citron et le sel. Ajoutez au fur et à mesure les huiles et pimentez.