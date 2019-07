Recette: Guacamole de haricots secs

Faire tremper les haricots une nuit dans 2 fois et demie leur volume d'eau. Puis changer l'eau et les blanchir pendant 1 heure. Les égoutter et laisser refroidir.

Mixer le piment, l'oignon et la coriandre. Ajouter les haricots et mixer jusqu'à obtenir une pâte grossière. Ajouter alors l'avocat, le jus de citron et l'huile d'olive. Saler et poivrer selon votre goût et mixer jusqu'à obtenir une pâte pas trop lisse.