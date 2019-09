Recette : Gratin de macaronis au Beaufort

Pour la sauce : dans une grande casserole, faire mousser le beurre, ajouter la farine et fouetter. Cuire quelques minutes. Verser le lait, ajouter la moutarde et fouetter sans cesse. Cuire jusqu'à ce que la sauce devienne épaisse. Baisser le feu. Prélever un peu de sauce chaude et la verser sur l'œuf, bien fouetter et le rajouter dans la sauce. Fouetter vivement.