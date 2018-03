Recette : Gigot de mouton aux Haricots Tarbais

Dans un faitout, verser les Haricots Tarbais, le lard, la couenne ficelée en paquet, la carotte, l'oignon piqué de clous de girofle, le bouquet garni et l'ail.

Retirer du faitout la couenne et le lard. Les poêler dans la graisse d'oie avec l'oignon et le persil hachés. Ajouter la purée de tomates et les Haricots.