Recette : gâteau renversé aux poires

Dans une poêle, mettez 30 g de beurre, le miel, 50 g de sucre et le jus de l'orange (réservez le zeste). Faites chauffer.

Épluchez les poires, coupez-les en deux et retirez le cœur. Déposez-les dans la poêle et laissez cuire 3 minutes de chaque côté. Retirez les poires et disposez-les face coupée à plat sur le fond d'un moule beurré.