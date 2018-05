Recette : Fonds d'artichauts au pesto de Tête de Moine et fleurs d'ail

Mixez le basilic, l'huile d‘olive, l'ail et les rosettes de Tête de Moine pour obtenir le pesto.

Déposez les fonds d'artichauts cuits dans un plat à gratin et ajoutez une cuillère à soupe de pesto à la Tête de Moine sur chacun d'eux. Passez le plat au four en position grill pendant cinq minutes, sortez le plat et déposez sur chaque fond une belle rosette de Tête de Moine.