Recette : flan de courgettes au cidre

Pelez, émincez l'oignon en anneaux. Pelez et écrasez les gousses d'ail. Faites précuire les courgettes au four à micro-ondes ou faites sauter à la poêle pour les ramollir.

Dans un saladier, battez les œufs puis ajoutez le cidre, la crème et la fécule. Assaisonnez de sel, de poivre, de piment d'Espelette, de thym effeuillé et d'ail écrasé et mélangez à nouveau.