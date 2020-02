Recette: Financiers à l'huile d'olive, fenouil confit à l'orange et brocciu

Préchauffez le four à 200 °C.

Préparez les financiers. Dans un saladier, versez la farine, le sucre et la poudre d'amande. Mélangez puis ajoutez l'huile d'olive et les blancs d'œuf (on ne les monte pas pour éviter que la préparation ne gonfle à la cuisson). Mélangez à nouveau au fouet.

Répartissez la pâte dans des moules à financiers en silicone sur une couche d'environ 2 cm et placez au four pour 10 à 15 min de cuisson (les financiers doivent être bien dorés).

Préparez les fenouils confits. Lavez les mini-fenouils et séchez-les. Dans une sauteuse, faites chauffer l'huile d'olive et faites-les dorer sur les deux faces. Ajoutez le sucre, le zeste et le jus de citron. Laissez confire à feu moyen environ 20 min (retournez à mi-cuisson). Réservez.

Préparez le caramel au thym. Dans une casserole, versez le sucre et l'eau. Portez à ébullition et déposez les branches de thym . Laissez caraméliser. Remuez de temps en temps. Quand le caramel est bien coloré, ôtez le thym et lissez la préparation. Laissez tiédir.