Recette : Feuilletés aux champignons des bois et salade de fenouil croquant

Emincer les échalotes et l'ail très finement et les faire revenir en cocotte (ou à la poêle) dans un fond de beurre.

Ajouter les champignons dans la cocotte et bien mélanger. Les faire revenir quelques instants.

Répartir les champignons dans 4 moules à crème brûlée et parsemer de persil ciselé.

Préchauffer le four à 200 °C et enfourner à mi-hauteur pour 15 à 20 min de cuisson environ. La cuisson est terminée lorsque la pâte est dorée et légèrement bombée.