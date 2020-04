Recette : épaule d'agneau de lait confite du chef Mourad Haddouche

Frottez l'épaule d'agneau de lait de fleur de sel et de piment d'Espelette sur toutes les faces.

Mettez l'huile d'olive dans une cocotte en fonte à chauffer et faites-y dorer l'épaule sur toutes les faces jusqu'à obtention d'une belle coloration.

Ajoutez une mirepoix de carottes, oignon, branche de thym, feuille de laurier et gousses d'ail nouveau.

Faites confire à couvert durant 8 heures à basse température (au four à 140°) jusqu'à ce que la viande devienne très fondante et s'effiloche tendrement de l'os.

Au moment de servir, transvasez le tout dans un plat de service et faites réchauffer doucement à la porte du four en y ajoutant un tour de poivre du moulin, une pincée de piment d'Espelette et un filet d'huile d'olive vierge.