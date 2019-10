Recette: Emincés d'agneau à la thaï

Peler l'ail et les échalotes, les émincer, les passer dans la farine et les dorer dans le bain de friture bouillant, puis réserver.

Eplucher la citronnelle et l'émincer finement, équeuter en partie la coriandre, la laver, la sécher et la hacher grossièrement. Effeuiller la menthe et la laver, couper la grenade en deux et récupérer les graines.