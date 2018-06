Recette : Dômes au chocolat et aux fraises

Faire tremper la gélatine dans un bol d'eau froide. L'essorer et la mettre dans un saladier. Ajouter le chocolat blanc haché finement et le colorant rouge en poudre.

Lorsque les dômes sont recouverts et ne coulent plus, les récupérer à l'aide d'une spatule et les déposer sur le plat de service. Décorer le tour avec des pastilles en chocolat et déposer une fraise coupée en deux sur le dessus. Laisser décongeler jusqu'à dégustation.