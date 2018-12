Recette de chef en moins d'1h chrono: les madeleines au miel de Cédric Grolet

Sortez les œufs et le lait du réfrigérateur afin qu'ils soient à température ambiante.

Faites fondre le beurre. Arrêtez-le quand il commence à se colorer et à dégager une odeur de noisette.

Dans un saladier, mélangez les œufs, le sucre et le lait. Dans un autre, mélangez la farine et la levure et tamisez.