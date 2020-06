Recette : curry vert au concombre sauté et aux tomates cocktails rôties

Faites cuire le riz dans une casserole et couvrez largement d'eau froide. Ajoutez une petite poignée de gros sel. Portez à ébullition, laissez cuire 30 à 35 min à feu moyen puis égouttez.

Lavez et taillez les concombres dans le sens de la longueur puis en longs quartiers. Pelez l'oignon rouge et émincez-le finement.

Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle ou dans un wok. Ajoutez la pâte de curry vert et laissez-la sur feu vif pendant une minute.

Ajoutez les quartiers de concombre et faites-les dorer quelques minutes. Ajoutez le lait de coco, parsemez de feuilles de basilic et incorporez les oignons. Laissez cuire encore 5 minutes. Salez et poivrez.