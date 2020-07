Recette : cuisses de pintade aux tomates confites et basilic

Pour préparer des tomates confites soi-même : coupez des tomates fraîches en rondelles et répartissez sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Arrosez-les d'un filet d'huile d'olive et laissez cuire à 75°C pendant 45 min. Une fois la cuisson finie, suivez le déroulement normal de la recette.