Recette: Crumble de maquereaux, chorizo, pois gourmands et tomates confites

Dans une casserole, faire bouillir de l'eau salée au gros sel et blanchir les pois 2 minutes. Les rafraîchir, les égoutter et les couper en biseaux.

Dans une poêle, faire fondre le beurre, y déposer les filets de maquereaux et les cuire 3 minutes côté peau. Ajouter la julienne de chorizo et les pois gourmands. Assaisonner de sel et de piment d'Espelette.