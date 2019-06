Recette: Crème brûlée safranée et chorizo tout juste grillé

Préchauffer le four à 125°C (th.4).

Dans une casserole, réunir la crème et le lait. Porter à ébullition. Retirer du feu, ajouter le safran et laisser infuser 5 minutes.

Dans un saladier, casser et déposer 3 œufs entiers et 3 jaunes. A l'aide d'un fouet, les blanchir avec le sucre et verser progressivement le lait chaud. Répartir dans 6 ramequins supportant la chaleur.