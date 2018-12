Recette: Crème brûlée aux clémentines

Préchauffer le four à 160°C.

Dans un saladier, casser les œufs et les battre à la fourchette avec le sucre jusqu'à ce que le mélange commence à éclaircir et à mousser.

Laver, sécher et zester entièrement une clémentine puis la presser. Verser le jus dans une casserole. Ajouter les grains de vanille (gousse ouverte en deux dans la longueur et grattée au couteau). Chauffer et faire frémir le mélange.