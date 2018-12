Recette : Cookies moelleux au chocolat et noix

Tamiser au-dessus du saladier la farine, le cacao et la levure. Ajouter le sel et mélanger juste assez pour incorporer le tout.

Couper les 90 g de chocolat restant en grosses pépites et les 125 g de cerneaux de noix en deux. Les ajouter à la pâte et mélanger délicatement. Mettre la pâte au réfrigérateur pendant 45 minutes pour qu'elle durcisse un peu.

Préchauffer le four à 180°C. A l'aide d'une grosse cuillère, former des boules de pâte de 80-90 g. Les disposer sur une plaque à four recouverte de papier cuisson en les espaçant de 5 cm. Les aplatir légèrement sur le dessus et disposer un cerneau de noix en appuyant.