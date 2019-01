Recette: Coleslaw au panais

Laver le chou et la pomme.

Eplucher le panais et les carottes.

Râper les légumes et la pomme à l'aide d'une mandoline puis les citronner pour qu'ils ne brunissent pas, avec la moitié du jus de citron.

Dans un grand saladier, mélanger le fromage blanc et la mayonnaise. Ajouter le jus de citron restant et le cerfeuil ciselé. Saler et poivrer. Bien mélanger.