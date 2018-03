Recette : Cocotte de lotte légère

Couper les tiges et éplucher les oignons. Les déposer dans une casserole avec le beurre, faire fondre, remuer et saupoudrer de sel et de sucre. Verser de l'eau à mi-hauteur et couvrir d'une feuille de papier de cuisson. Cuire 10 à 15 minutes à feu moyen. En fin de cuisson, toute l'eau doit être évaporée et les oignons doivent être bien brillants.