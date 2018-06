Recette : Chatchouka aux cuisses de poulet

Préchauffez le four à 200°C. Épluchez et émincez les oignons et l'ail. Épépinez et découpez les poivrons et les aubergines en lamelles. Faites revenir les oignons, l'ail, la cannelle, le cumin en poudre, le paprika, les flocons de piment, le sucre cassonade et le concentré de tomate dans l'huile d'olive jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides.