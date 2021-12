Recette : chapon rôti

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).

Épluchez et émincez les oignons.

Épluchez et lavez les carottes. Les émincer.

Placez les légumes avec l'ail en chemise et les herbes dans un grand plat. Arrosez de vin blanc. Couvrez d'une feuille d'aluminium et mettez au four 10 minutes à 180 °C (th. 6).