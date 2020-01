Recette: Carpaccio de kiwi au saumon

Faites griller le poivron entier sous le grill du four en le retournant régulièrement jusqu'à ce que la peau noircisse.

Sortez-le du four et déposez-le dans un sac hermétique fermé pendant 10 minutes: la peau se retire toute seule. Retirez les graines et taillez-le en fines lanières. Réservez.