Recette : Cake citron-pavot

Faire fondre le beurre, le mélanger au fouet avec l'huile, les 150 g de sucre restants, les œufs et les zestes râpés de 2 citrons jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux. Ajouter la poudre d'amande et le pavot. Presser le jus d'un citron et demi et l'ajouter au mélange.