Recette: Cabillaud en croûte de beurre miellé

Portez le lait et la crème à ébullition. Ajoutez l'ail, la poitrine fumée taillée en morceaux et la sauge. Laissez infuser 15 minutes hors du feu. Faites frémir de nouveau le liquide, déposez-y le cabillaud et cuisez 8 à 10 minutes. Egouttez sur un linge et retirez la peau.