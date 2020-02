Recette: Cabillaud en croûte de beurre aux herbes, étuvée de radis noirs

Effeuillez et lavez le persil, le basilic et le cerfeuil.

Toastez le pain. Déposez-le en morceaux dans le bol d'un mixeur avec les herbes. Mixez et incorporez le beurre mou. Assaisonnez et étalez cette pâte sur une feuille de papier sulfurisé. Couvrez d'une autre feuille et placer au frais et bien à plat.