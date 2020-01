Recette: Burger de steak de pois chiches aux épinards frais et gruyère

Epluchez puis mixez dans un robot l'oignon, le poivron, la carotte et l'ail. Dans une poêle, faites revenir l'ail et l'oignon avec une cuillère à soupe d'huile d'olive pendant 1 ou 2 min à feu moyen, puis ajoutez les autres légumes.

Dans le saladier de haricots et pois chiches mixés, ajoutez les herbes et épices, les légumes cuits, le sel et le poivre, la chapelure, les flocons d'avoine et le tofu soyeux et mélangez le tout avec les doigts. Prélevez des petites boules de pâte et formez des galettes de la taille de vos pains.