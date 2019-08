Recette: Brousse aux cerises et sirop d'estragon frais

Dans une casserole, verser l'eau et le sucre. Porter à ébullition pendant 4 minutes environ puis ajouter les feuilles d'estragon grossièrement froissées. Laisser bouillir encore 1 min. Couper le feu. Filtrer le sirop à travers une passette fine dans le bol froid. Placer au frais et laisser refroidir le temps de réaliser le reste de la préparation. Le sirop va légèrement figer et épaissir.