Recette: Brochettes d'aiguillettes de canard et de poulet au raisin Muscat

Dans un bol, mélangez la sauce soja, le miel et l'huile de sésame. Salez modérément et poivrez. Coupez les aiguillettes de poulet et de canard si besoin en deux (selon la taille de vos piques à brochettes). Faites-les mariner dans la préparation 30 minutes. Préchauffez le grill du four.