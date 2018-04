Recette : Bowl de pommes de terre et chou kale

Plonger les pommes de terre dans une casserole d'eau froide salée et laisser cuire pendant 20 à 25 min après ébullition. Laisser refroidir.

Pendant ce temps, préparer le chou kale. Laver et sécher les feuilles de chou. Oter la nervure centrale et ciseler les feuilles de kale. Dans un saladier, les arroser d'huile d'olive et les saler légèrement. Mélanger.