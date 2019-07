Recette: Bô bun au magret de canard et crudités

Préparer les vermicelles de riz en les laissant ramollir 3 min dans l'eau bouillante. Les égoutter et réserver.

Chauffer une poêle à feu moyen et déposer le magret côté peau en dessous. Laisser fondre la graisse environ 5 minutes jusqu'à ce que la peau soit bien dorée. Retirer l'excès de graisse au fur et à mesure pour ne pas frire la viande. Retourner le magret côté chair et poursuivre la cuisson à feu moyen pendant 5 à 7 minutes.