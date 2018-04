Recette : barbecue de pommes de terre et ses 3 sauces

Sauce ki pick - 5 grains de poivre noir - 5 grains de poivre de Sichuan - 1 c. à café de curry - 20 cl fond de veau déshydraté - 10 cl vin blanc sec - 5 cl vinaigre - 2 échalotes - Sel

Sauce Hawaï - 1 oignon - 1 demi ananas - 1 orange - 30 gr sucre roux - 10 cl vinaigre balsamique - Sel - 1 c. à café de poudre Colombo

Préparation

Envelopper les pommes de terre une par une dans un papier sulfurisé (ou papier aluminium), avec le sel, le laurier et un peu de beurre. Cuire au barbecue environ 35 mn.

Sauce Roquefort-noix

Faire chauffer la crème avec tous les ingrédients, jusqu'à fonte complète du roquefort.

Sauce Hawaï

Hacher l'oignon finement, éplucher l'ananas puis le détailler en petits dés (2mm). Dans une casserole, mettre le sucre roux, le vinaigre, en faire un caramel blond. Ajouter le jus d'une orange, l'oignon et les ananas, le sel et la poudre Colombo. Cuire à feu doux, avec un couvercle, environ 15 mn.

Astuce : avec l'autre moitié de l'ananas, détailler des belles tranches et les faire griller au barbecue.

Sauce ki pick

Hacher finement les échalotes. Écraser les grains de poivre (avec un rouleau à pâtisserie).

Dans une casserole, mettre les échalotes, le poivre, le vin blanc et le vinaigre, cuire vivement de façon à faire évaporer les deux tiers du liquide, ajouter le fond de veau, faire bouillir. Hors du feu, ajouter le curry, saler.