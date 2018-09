Recette : Artichauts rôtis à l'aneth et feta

Disposer les demi-artichauts sur une grande feuille de papier cuisson, parsemer de sel, de poivre et arroser de 2 càs d'huile d'olive.

Refermer le papier cuisson en papillote et mettre à cuire au four préchauffé à 180°C pendant 35 minutes.

Ouvrir la papillote et répartir les artichauts sur un plat de service. Parsemer de feta émiettée, d'aneth et d'oignon rouge émincé, et arroser avec le reste de l'huile d'olive.