Une bonne idée pour des plats pas trop lourds le soir.

Les beaux jours arrivent et on a soit envie de se préparer à l'été en diminuant un peu les effets des raclettes à répétition, soit de manger plus léger parce qu'une raclette sous 25 degrés, ce n'est pas très digeste. Quelles que soient vos motivations, vous trouverez ici 4 recettes à moins de 400 calories (par personne). Attention à ne pas en abuser, il vous faut quand même quelques calories pour tenir la journée.