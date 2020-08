Un verre, quelques glaçons, une dose identique de Campari, de Vermouth et de Gin, mélangez et le tour est joué. Ajoutez-y un zeste ou une tranche d’orange et il est prêt à être dégusté. Une recette simple mais qui offre aux mixologistes une grande liberté et l’opportunité de créer d’innombrables recettes.

Le Negroni est un cocktail savoureux et extrêmement simple à réaliser. Il a fait son apparition en 1919 à Florence lorsque le comte Camillo Negroni, lassé des cocktails qu’il avait l’habitude de boire, demanda au barman Fosco Scarselli de remplacer le soda de son habituel Americano (Campari + Vermouth + soda) par du Gin en l’honneur de son dernier voyage à Londres. Cocktail de la belle-époque, le Negroni séduit encore et toujours par sa puissance, ses arômes et son équilibre", explique Tom Broeckx, Managing Director Campari Group pour le Benelux.

Il fait chaud, il fait beau, l’été est là et bien là, on va le sentir passer ! Il est temps de se faire des apéros sur la terrasse, dans le jardin ou le salon les fenêtres grandes ouvertes.

Les conseils apéro pour faire un Negroni du tonnerre - © Viktor Fj / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Naushad Rahamat, mixologiste et manager opérationnel et créatif chez Cocktails at Nine à Anvers nous explique sa recette idéale : "versez 3 cl de Campari, 3 cl de Gin et 3 cl de Vermouth dans un verre de type ‘tumbler’ rempli de glaçons. Mélangez ensuite délicatement pendant 15 à 20 secondes à l’aide d’une cuillère à cocktail. Ajoutez-y un quartier d’orange fraîche et votre cocktail est prêt à être dégusté."

Et rien ne vous empêche d’utiliser des gins et vermouth un peu spéciaux avec des arômes de fruits pour donner encore plus de caractère à votre cocktail !