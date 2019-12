Les chefs de l'année: la recette des madeleines au miel "béton" de Cédric Grolet

Dans un saladier, mélangez les œufs, le sucre et le lait.

Dans un autre saladier, mélangez la farine et la levure chimique et tamisez-la.

Procédez au mélange final de votre appareil à madeleine: incorporez la farine et la levure chimique dans le saladier où se trouvent les œufs, le sucre et le lait. Puis ajoutez le mélange beurre noisette/miel à la préparation. Remuez le tout.

Préchauffez le four à 210° ou thermostat 7. Enfournez les madeleines durant 3 min. Retournez-les et cuisez à nouveau 3 minutes.

Éteignez ensuite le four durant 1 minute puis rallumez-le à 240° ou thermostat 8, et finissez la cuisson jusqu'à coloration souhaitée et obtention d'une belle madeleine bien bombée.