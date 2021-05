La salade d'avocats et de champignons de Paris de Julie Andrieu

Rincez rapidement les champignons, séchez-les et coupez leur pied. Taillez-les en lamelles fines.

Coupez l'avocat en deux, pelez-le et retirez le noyau. Émincez-le très finement et posez les lamelles sur une grande assiette plate. Recouvrez des lamelles de champignons. Arrosez d'huile d'olive et de jus de citron.