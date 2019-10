La saison des raclettes arrive, et si on se faisait des salades?

Râpez les carottes, laissez un peu de fane au bout et coupez-les en 2 sur presque toute la longueur, afin qu’elles tiennent encore ensemble.

Mélangez 2 càs d’huile d’olive, l’agave, le thym, le poivre et le sel et nappez-en les carottes.

Posez-les sur du papier cuisson sur la moitié de la plaque du four.

Mélangez les pois chiches avec le sel et le poivre, une càs d’huile d’olive et l’ail. Posez-les sur l’autre moitié de la plaque. Faites griller le tout pendant 20 minutes à 200°C.

Posez-y les carottes et les pois chiches grillés et complétez avec les graines et la sauce Tahini.