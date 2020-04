La recette du jour anti-déprime : Tempura de glycine de Julie Andrieu

Préparation

30 minutes avant de faire les beignets, préparez la pâte :

Dans un plat creux, mélangez farine et maïzena, 2 cuillères à café de sucre puis ajoutez l'eau glacée en fouettant. Vous devez obtenir une pâte fluide un peu plus épaisse qu'une pâte à crêpes.

Mettez-la au frais pour 30 minutes.

Cueillez les grappes de glycine (vous pouvez le faire plusieurs heures à l'avance et les conserver dans le bac à légumes de votre réfrigérateur).

Faites chauffer l'huile dans une sauteuse (poêle évasée à bords hauts) qui pourra contenir la grappe entière. Quand elle a atteint 165°C, trempez votre grappe dans la pâte en la tenant par la tige, enduisez chaque pétale, égouttez légèrement et trempez la grappe dans l'huile (à 170°C idéalement).

Laissez cuire 5 à 6 minutes en retournant la grappe à mi-cuisson. Égouttez sur du papier absorbant. Laissez tiédir 5 minutes avant de saupoudrer de sucre glace (trop chaud, le sucre glace disparaît). Détachez les fleurs et savourez, mais ne consommez pas la tige !

A savoir : vous avez sûrement entendu dire que la glycine était toxique et c'est vrai. C'est le cas des graines, renfermées dans des cosses, qui peuvent provoquer vomissements et perte de connaissance. Les feuilles de sont pas comestibles non plus mais les fleurs sont consommées depuis des siècles, notamment dans le sud de la France.