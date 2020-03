La recette du jour anti-déprime : le poireau vinaigrette du chef David Gallienne

Durant cette période de confinement, le flux d'informations et de recommandations est si dense qu'il peut nous faire manquer l'essentiel. Chaque jour, ETX Studio vous déniche la recette de saison à ne pas manquer : la plus facile, la moins coûteuse, la plus réjouissante.

Embarqué dans l'aventure "Top Chef", dont il est l'unique chef étoilé avec sa table normande Le Jardin des Plumes (Giverny), David Gallienne accompagne les internautes dans cette période de confinement avec une recette facile et de saison pour accommoder les derniers poireaux d'hiver.

Pour 4 personnes