La recette du jour anti-déprime : le clafoutis de brocolis et gruyère de Christophe Felder

Qui a dit que les pâtissiers n'étaient les as que du sucré ? D'ailleurs, un clafoutis devrait-il s'en tenir uniquement aux cerises, pommes et autres fruits juteux ? Christophe Felder nous prouve que non.

Non, l'ancien chef pâtissier de l'hôtel de Crillon ne concocte pas que des desserts pendant le confinement. Et non, le meilleur pâtissier 1995 ne prépare pas seulement des clafoutis sucrés. Le pâtissier alsacien présente une manière bien savoureuse de manger des légumes : le clafoutis de brocolis et gruyère.