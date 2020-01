La recette de la Galette des rois en hommage à Notre-Dame de Paris de Nina Métayer

Réalisez un caramel à sec blond avec le sucre semoule. Ajoutez les bâtons de cannelle et finissez la cuisson du caramel avec les bâtons de cannelle. Déglacez avec le mélange lait et crème tiède. Laissez infuser 15 minutes. Chinoisez et vérifiez le poids (obtenir 540 g) sinon ajustez, et portez à ébullition.