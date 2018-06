Deux recettes de mocktail (cocktail sans alcool)

Avec les beaux jours, les terrasses se remplissent, les barbecues sont de sorties et on aime bien se retrouver entre amis pour siroter un cocktail le vendredi soir (ou tout autre jour de la semaine).

Sauf que parfois, on ne boit pas d'alcool, ou on n'en a pas envie, ou le lendemain de veille nous rend impossible l'absorption d'alcool, ... On a quand même envie de profiter et c'est à ce moment-là qu'entrent en action les mocktails. Parce qu'il ne suffit pas d'enlever l'alcool d'un cocktail existant pour avoir quelque chose de bon. Dans un cocktail, l'alcool ne joue pas seulement un rôle de tourneur de tête mais donne également un goût, une texture.