Confinement : 5 recettes à base de levain pour changer du pain

Voilà quatre semaines que vous vous êtes lancé dans la fabrication de votre levain maison. Heureusement, vous avez encore de la farine sous la main (on espère pour vous).

Que diriez-vous d’apporter le juste moelleux et cette saveur légèrement acidulée du levain à votre tranche de brioche matinale ? Une solution génialissime pour zapper la levure boulangère de piètre qualité que l’on a l’habitude d’utiliser. Il faudra simplement veiller à adapter la quantité de farine et de sucre.

Philippe Conticini a révélé le secret des gaufres moelleuses et terriblement régressives en tout début de confinement. C’est le levain qui assure une mâche incomparable aux gaufres de Liège. Les bactéries sont activées durant la chauffe rapide de la pâte sur les grilles.

Des crumpets à l’anglaise

Pour donner naissance à un levain, il convient d’enlever chaque jour une partie de son poids pour l’enrichir de farine et d’eau afin de le nourrir. On se retrouve ainsi avec du surplus de "pâte", qui n’est rien d’autre que de la farine et de l’eau, donc tout à fait consommable.

On peut incorporer cette pâte légèrement liquide dans la préparation de crumpets, ces petites crêpes épaisses anglaises qui sont un délice au petit-déjeuner. Dans le même esprit, on peut même adapter la logique à la préparation de pancakes, de crêpes à mille trous marocaines, de blinis et pourquoi pas de crêpes bretonnes pour en faire un gâteau hyper original.