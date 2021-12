Comment cuisiner les restes des fêtes ?

Durant les fêtes, il arrive bien souvent qu’on doive manger pendant plusieurs jours d’affilée les restes. Au lieu de se gaver comme des oies avec les mêmes plats, on vous donne quelques idées pour cuisiner les restes de votre repas de fête.

1. Que faire de mon champagne ?

Vous en avez assez de boire du champagne nature ? Vous pouvez le transformer en des délicieux cocktails. Préparez votre shaker et réalisez par exemple du Mojito Royal, du Mimosa ou encore du Bellini. Faites attention, les bulles du champagne vous rendent plus saoul ! Par contre, si votre champagne n’a malheureusement plus de bulles, ne le jetez surtout pas ! Il peut encore servir dans un sabayon. Cette sauce à base de jaunes d’œufs, de champagne et de citron se marie à merveille avec les crustacés comme le homard ou la langouste. Ou encore plus frais, un sorbet au champagne. Il suffit de mélanger les bulles avec un sirop et de mettre le tout dans un congélateur.

2. Que faire de mon saumon fumé ?

On peut le cuisiner en quiche, en tourte ou encore en bagels. Il est aussi possible de le mettre dans des feuilles de brick ou dans une salade. Une recette plus simple, une omelette au saumon. Sans oublier, un grand classique, les pâtes au saumon avec de la crème fraîche.

3. Que faire de mes crevettes ?

Une salade composée, parfaite pour apporter de la légèreté après des jours d’excès. Pensez également à en faire des boulettes ! Il suffit de les hacher et de les mélanger à un œuf, de la chapelure et des épices. Ensuite, de les faire cuire dans un bouillon de légumes ou de volaille. Envie d’une touche asiatique ? Des nouilles aux crevettes ou encore des makis chou vert, écrasé de pommes de terre et crevettes.

4. Que faire de mon foie gras ?

Si vous avez l’impression que votre foie devient aussi gras que le foie gras que vous avez mangé la veille, pensez à transformer ce mets en une salade périgourdine. Pour plus d’originalité, la crème brûlée au foie gras. On peut également intégrer ce produit du terroir dans des œufs en cocotte.

5. Que faire de mon fromage à raclette ?

On connaît cette raclette party qui n’en finit pas. On achète tous les éléments pour une raclette mais ensuite, on se retrouve avec trop de fromage donc, on rachète de la charcuterie et ainsi de suite. Pour casser ce cycle infernal, voici quelques des idées : un croque-monsieur raclette, il suffit de remplacer le gouda par du fromage à raclette. Une quiche avec le reste du jambon ou du lard. Lire aussi : Pimpez votre raclette avant l’hiver !

6. Que faire de la dinde ?

